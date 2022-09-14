У россиян возникли проблемы с картами «Мир» в Турции

Постояльцев сети турецких гостиниц Titanic предупредили о том, что там не проходят платежи с карт «Мир». Причина отклонения операций неизвестна, владельцы бизнеса заявили, что никак не могут повлиять на ситуацию. Сообщения о том, что карты российской платёжной системы не принимаются, также распространили в пятизвёздочных отелях Swandor в Анталье и Alva Donna в Кемере. В мае в Турции уже блокировали операции по картам «Мир».

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О сбоях в приёме карт сообщил портал TourDom. По его информации, карты некоторых банков работают неустойчиво, и платежи по ним могут не проходить по несколько дней. О причинах сбоев представители отелей не сообщают.

По словам представителя отеля Alva Donna Kemer, гостиницы не прекращали приём карт «Мир», а проблемы с транзакциями могли возникнуть из-за использования POS-терминалов Vakıf bank.

Позже стало известно, что сложности с платежами возникли не только на территории отелей, но и в аэропортах: местные банкоматы перестали выдавать наличные или проглатывали карты россиян без возврата.

В мае 2022 года уже случались проблемы с расчётами картами российской платёжной системы. Некоторые турецкие фирмы не принимали оплату по картам «Мир». В их числе авиакомпания Turkish Airlines и интернет-магазин TT-Turk. Тогда иностранные банки-эквайеры самостоятельно приостановили обслуживание карт, выпущенных российскими банками, попавшими под санкции.