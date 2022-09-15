В НСПК прокомментировали работу карт "Мир" в Турции

"Ничего нового в Турции плохого не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются. Может быть, были какие-то точечные, единичные случаи в конкретном каком-то отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались со всеми нашими турецкими партнерами. Они все подтвердили, что никаких поводов для волнения нет. Работа продолжается так же, как она продолжалась раньше", - сказал он.