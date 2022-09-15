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1 час назад

В НСПК прокомментировали работу карт "Мир" в Турции

ТАССиещё 1

Карты российской платежной системы "Мир", о сбое в работе которой в Турции ранее сообщали СМИ, продолжают функционировать в прежнем режиме, поводов для волнения нет. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Екатеринбурге генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

В НСПК прокомментировали работу карт «Мир» в Турции
Фото: ТАССТАСС

"Ничего нового в Турции плохого не произошло, работа идет абсолютно в нормальном режиме. Везде, где карты "Мир" принимались, они принимаются. Может быть, были какие-то точечные, единичные случаи в конкретном каком-то отеле, где произошла такая ситуация. Мы изучали внимательно эту ситуацию, связались со всеми нашими турецкими партнерами. Они все подтвердили, что никаких поводов для волнения нет. Работа продолжается так же, как она продолжалась раньше", - сказал он.

По его словам, в Турции на сегодняшний день находится много партнеров, некоторые из банков и раньше не всегда были готовы обслуживать карты российских банков, подпавших под санкции. "Но это лишь некоторые из банков", - добавил Комлев.

Личный счет,Владимир Комлев,НСПК,
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