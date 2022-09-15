По 10 000: пенсионеры смогут получить дополнительную выплату в октябре

Российские пожилые граждане могут претендовать на выплату в десять тысяч рублей, которая будет произведена в октябре. Сумму зачислят отдельно от пенсии, заявил пенсионный эксперт Сергей Власов, передает PRIMPRESS.
Выдача предусмотрена при оформлении определенного статуса. Отмечается, что под данную меру подпадают пенсионеры, у которых есть какая-либо подработка.
Так, портал отмечает, что многие пожилые россияне работают нянями или репетиторами по свободному графику. В таком случае целесообразно оформить для себя статус самозанятого, рекомендует Власов. В России данная процедура упростилась.
«Статус самозанятого дает пенсионерам массу преимуществ: с одной стороны, пожилой человек вписан в структуру налогообложения, то есть официально оформлен и может рассчитывать на соответствующие преференции, но с другой стороны, в ПФР он будет числиться неработающим, то есть ему будут индексировать пенсию. А всем, кто оформит статус впервые, будет положен бонус в 10 тысяч рублей», – подчеркнул Власов.
Выплата позволит облегчить налоговое бремя для человека. Эти денежные средства россияне смогут потратить на оплату налога. Денежное вознаграждение направят каждому новому самозанятому гражданину.
При оформлении данного статуса до конца сентября выплата в 10 тысяч рублей будет им начислена уже в следующем месяце.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина заявила, что пожилым гражданам при увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых не следует переходить на срочный трудовой договор.