По 10 000: пенсионеры смогут получить дополнительную выплату в октябре

«Статус самозанятого дает пенсионерам массу преимуществ: с одной стороны, пожилой человек вписан в структуру налогообложения, то есть официально оформлен и может рассчитывать на соответствующие преференции, но с другой стороны, в ПФР он будет числиться неработающим, то есть ему будут индексировать пенсию. А всем, кто оформит статус впервые, будет положен бонус в 10 тысяч рублей», – подчеркнул Власов.