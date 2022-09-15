США ужесточили «запрет на роскошь» для россиян

Министерство торговли США объявило, что предельные значения по стоимости товаров роскоши, которые не могут быть экспортированы в Россию, были пересмотрены. Об этом сообщает РБК.

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Ранее порог роскоши составлял 1000 долларов, но теперь власти США понижают это число до 300 долларов за единицу товара. Таким образом, режим экспортного контроля за товарами роскоши, которые предназначены для России, существенно ужесточается.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США объяснило эти изменения тем, что прежние ограничения были более мягкими, чем у союзников Белого дома. Например, в Евросоюзе порог роскоши установлен на уровне 300 евро.

В расширенный список товаров роскоши вошли электрические или дизельные генераторные установки и радиаторы отопления, светодиоды, электронные интегральные схемы, преобразователи на основе полупроводников, пьезоэлектрические кристаллы, фотокамеры и камеры мгновенной печати, а также запчасти к ним.