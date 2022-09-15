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44 минуты назад

США запретили экспортировать в Россию товары дороже 300 долларов

Елена Прошина

Министерство торговли США объявило, что предельные значения по стоимости товаров роскоши, которые не могут быть экспортированы в Россию, были пересмотрены. Об этом сообщает РБК.

США ужесточили «запрет на роскошь» для россиян
Фото: ReutersReuters

Ранее порог роскоши составлял 1000 долларов, но теперь власти США понижают это число до 300 долларов за единицу товара. Таким образом, режим экспортного контроля за товарами роскоши, которые предназначены для России, существенно ужесточается.

США может ввести санкции за использование платежной системы «Мир» вне России

Бюро промышленности и безопасности Минторга США объяснило эти изменения тем, что прежние ограничения были более мягкими, чем у союзников Белого дома. Например, в Евросоюзе порог роскоши установлен на уровне 300 евро.

В расширенный список товаров роскоши вошли электрические или дизельные генераторные установки и радиаторы отопления, светодиоды, электронные интегральные схемы, преобразователи на основе полупроводников, пьезоэлектрические кристаллы, фотокамеры и камеры мгновенной печати, а также запчасти к ним.

Ранее власти Канады запретили поставлять в Россию предметы роскоши.

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