Названа минимальная цена авиабилетов в Турцию из регионов

Цены на перелеты в Турцию с вылетом из российских регионов стартуют от 12,1 тыс. рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Полеты туда совершают «Россия», «Азимут», Red Wings, UTair, Turkish Airlines и Pegasus.

Наиболее доступная цена на перелет в Стамбул представлена для жителей Нальчика, Владикавказа и Махачкалы — минимальный билет в октябре обойдется минимум в 12,1 тыс. рублей (цена за одного человека).

За перелет из Набережных Челнов и Грозного

в Стамбул граждане отдадут почти 16 тысяч рублей на человека в одну сторону, из Уфы — 16,7 тысячи, из Москвы и Сочи — 17,2 тыс., из Челябинска — 17,6 тыс., из Нижнего Новгорода — 17,9 тыс.

Граждане, покупающие билет из Самары, потратят наибольшую сумму на перелет в Стамбул — от 18,2 тыс. рублей. Жители

Екатеринбурга заплатят минимум 18,3 тыс., Казани — минимум 18,3 тыс., Минеральных Вод — минимум 18,6 тыс. и Санкт-Петербурга — минимум 25,6 тыс..