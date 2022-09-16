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1 час назад

Россиянам предрекли уменьшение способов оплаты за границей

Лера Букина

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева внесен в санкционный список Минфина США. Вместе с тем, сама НСПК и платежная система «Мир» не оказались в черном списке, сообщает «Коммерсант».

Россиянам предрекли уменьшение способов оплаты за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты предрекли россиянам уменьшение способов оплаты за рубежом и сложности с расширением круга стран, принимающих карты платежной системы «Мир».

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, остается понять, «насколько партнеры готовы рисковать».

Решение регулятора США, скорее, касается сотрудничества с платежной системой в принципе, нежели носит избирательный характер, предположила глава юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова.

Россиянам дали совет в преддверии заседания Банка России

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.

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