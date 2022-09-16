Россиянам предрекли уменьшение способов оплаты за границей

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.