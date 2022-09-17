Назван новый способ защиты сбережений от мошенников

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что в ближайшее время у клиентов российских кредитных организаций появятся новые инструменты защиты от злоумышленников. Об этом пишет радиостанция Sputnik.

Уваров подчеркнул, что мошенники нередко используют схемы, предполагающие воздействие на психику потенциальных жертв. В результате их действий люди оформляют онлайн-кредиты, займы, а полученные денежные средства добровольно переводят жуликам.

Специалист посоветовал хранить в тайне персональные и банковские данные, следить за тем, чтобы они не попали в распоряжение злоумышленников, которые могут попытаться выманить их посредством телефонных звонков, электронных писем.

Он порекомендовал также установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА.

Эксперт рассказал, что с 1 октября клиенты банков получат доступ к новым механизмам защиты счетов. Они смогут устанавливать полный или частичный запрет на онлайн-операции, получат возможность регулировать их параметры.

В частности, смогут запретить выдачу онлайн-кредитов, либо вообще всех операций со счетом через приложения и сервисы. В этом случае, жулики не смогут оформить займ, даже если получат доступ к банкингу жертвы.