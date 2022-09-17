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1 час назад

Назван новый способ защиты сбережений от мошенников

Илья Родин

Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что в ближайшее время у клиентов российских кредитных организаций появятся новые инструменты защиты от злоумышленников. Об этом пишет радиостанция Sputnik.

Назван новый способ защиты сбережений от мошенников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уваров подчеркнул, что мошенники нередко используют схемы, предполагающие воздействие на психику потенциальных жертв. В результате их действий люди оформляют онлайн-кредиты, займы, а полученные денежные средства добровольно переводят жуликам.

Специалист посоветовал хранить в тайне персональные и банковские данные, следить за тем, чтобы они не попали в распоряжение злоумышленников, которые могут попытаться выманить их посредством телефонных звонков, электронных писем.

Он порекомендовал также установить двухфакторную идентификацию в ЕСИА.

Эксперт рассказал, что с 1 октября клиенты банков получат доступ к новым механизмам защиты счетов. Они смогут устанавливать полный или частичный запрет на онлайн-операции, получат возможность регулировать их параметры.

В частности, смогут запретить выдачу онлайн-кредитов, либо вообще всех операций со счетом через приложения и сервисы. В этом случае, жулики не смогут оформить займ, даже если получат доступ к банкингу жертвы.

Клиенту банка, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет написать заявление в кредитную организацию. Отменить действие сервиса будет возможно в любое время.

Личный счет,Вадим Уваров,Банк России,
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