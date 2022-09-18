Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, кого коснется повышение заработной платы, запланированное на 1 октября. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев анонсировал, что повышение зарплаты с 1 октября ожидает бюджетников, на которые не распространяется действие майских указов президента. Остальным россиянам из этой категории увеличат размер оклада с 1 января 2023 года. Осенние выплаты осуществляются через региональный бюджет, поэтому их размер значительно отличается. В среднем размер зарплат увеличится на 4-6 процентов.