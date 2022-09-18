Госпрограмму льготного автокредитования могут сократить

Госпрограмму поддержки автомобильного рынка за счёт специальных льготных автомобильных кредитов могут сократить в 2023 году. По заявлению экспертов, на неё просто не хватит средств.

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Льготные автомобильные кредиты традиционно субсидировали благодаря утилизационному сбору. Однако иностранные автопроизводители сегодня его не платят. Почти все производители транспортных средств, располагавшие мощностями на территории Российской Федерации, вынуждены были временно приостановить свою деятельность.

По причине отсутствия производства легковых автомобилей, размеры выплачиваемых утилизационных сборов резко уменьшились. Согласно полученным данным, к 13 сентября текущего года в бюджет было собрано всего лишь 28,8 процента от запланированной суммы.

Из-за этого в следующем году финансирование программы льготного кредитования могут заметно сократить. В начале для субсидирования кредитов планировалось выделить сумму в размере 13,31 млрд. руб. По информации инсайдеров, на сегодняшний день уже обсуждается сумма намного меньше - 10 млрд. руб.

Таким образом, объёмы поддержки отрасли сократят по причине снижения платежей от самой отрасли. Руководители отечественного автобренда АвтоВАЗ ранее не один раз подчёркивали важность программы так называемого льготного кредитования для отечественного авторынка.

В первой половине осени предприятием было объявлено о том, что планируется выход на докризисный объём реализаций.

Максим Соколов, занимающий должность главы автозавода, сообщил, что данные результаты довольно ярко показывают эффективность программ по льготному кредитованию, которые запустил Минпромторг РФ.