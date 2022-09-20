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44 минуты назад

Аналитик объяснил, почему держать доллары и евро становится всё невыгоднее

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Счета россиян в иностранной валюте недружественных стран могут оказаться замороженными из-за санкций. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. Ещё он отметил, что за хранение иностранной валюты на счетах теперь приходится платить, а наличные деньги вообще не приносят дохода.

Россиян предупредили о риске потерять доллары и евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сыроваткина, наличную валюту недружественных стран легко потерять. Кроме того, она не приносит дохода, так как ставки по банковским вкладам в долларах и евро крайне низкие, а хранение этих валют на расчётных и брокерских счетах чаще всего платное.

Если говорить о валютных переводах, то они, как отметил эксперт, скорее всего, будут сопряжены со множеством проблем и могут оказаться неосуществимыми в принципе.

Также аналитик подчеркнул, что валютные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут оказаться замороженными, если эти фирмы и ИП попадут под санкции. Сыроваткин напомнил, что в начале августа президент России подписал указ, позволяющий попавшим под санкции банкам и кредитным организациям приостанавливать выполнение своих обязательств в иностранной валюте.

По мнению специалиста, сейчас непонятно, что можно сделать с долларами и евро, если нет желания хранить их «под матрасом» или в банке.

«Раньше россияне могли инвестировать валюту недружественных стран в ценные бумаги иностранных эмитентов, а сегодня они, по сути, такой возможности лишены. Во-первых, зачастую это непросто сделать технически, а, во-вторых, подобные инвестиции сопряжены с инфраструктурными рисками», — заключил Сыроваткин.

Ранее российский Центробанк продлил на полгода — до 9 марта 2023 года — запрет для кредитных организаций взимать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц. Столько же будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если её проводили специально для выдачи денег.

Личный счет,Банк России,
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