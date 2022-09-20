Россиян предупредили о риске потерять доллары и евро

Счета россиян в иностранной валюте недружественных стран могут оказаться замороженными из-за санкций. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. Ещё он отметил, что за хранение иностранной валюты на счетах теперь приходится платить, а наличные деньги вообще не приносят дохода.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Сыроваткина, наличную валюту недружественных стран легко потерять. Кроме того, она не приносит дохода, так как ставки по банковским вкладам в долларах и евро крайне низкие, а хранение этих валют на расчётных и брокерских счетах чаще всего платное.

Если говорить о валютных переводах, то они, как отметил эксперт, скорее всего, будут сопряжены со множеством проблем и могут оказаться неосуществимыми в принципе.

Также аналитик подчеркнул, что валютные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могут оказаться замороженными, если эти фирмы и ИП попадут под санкции. Сыроваткин напомнил, что в начале августа президент России подписал указ, позволяющий попавшим под санкции банкам и кредитным организациям приостанавливать выполнение своих обязательств в иностранной валюте.

По мнению специалиста, сейчас непонятно, что можно сделать с долларами и евро, если нет желания хранить их «под матрасом» или в банке.

«Раньше россияне могли инвестировать валюту недружественных стран в ценные бумаги иностранных эмитентов, а сегодня они, по сути, такой возможности лишены. Во-первых, зачастую это непросто сделать технически, а, во-вторых, подобные инвестиции сопряжены с инфраструктурными рисками», — заключил Сыроваткин.