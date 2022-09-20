Счет заблокируют: что нельзя писать при переводе денег на карту

Шутливый комментарий к переводу на карту может закончиться блокировкой счета. О чем нельзя писать в примечании, рассказала специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Банки отслеживают подозрительные переводы, поэтому шутить о чем-либо в комментариях к ним не следует, предупредила Дайнеко. Например, не стоит упоминать незаконные вещества и вещи, а также говорить о якобы финансировании преступной деятельности.

«Объективными причинами блокировки становятся: подозрение на мошеннические действия, легализацию/отмывание денежных средств, финансирование терроризма/экстремизма и иные нарушения закона», – рассказала эксперт.