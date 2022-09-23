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1 час назад

В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»

Парламентская газетаиещё 22

В Узбекистане с 23 сентября приостановлено обслуживание карт «Мир», сообщили в общереспубликанском процессинговом центре UZCARD.

Приостановка обслуживания связана с техническими проблемами.

«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении на сайте центра.

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При этом кобейджинговые карты Uzcard — «Мир» в Узбекистане работают в штатном режиме.

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