«В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — говорится в сообщении на сайте центра.