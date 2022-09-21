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17 минут назад

ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

ТАССиещё 14

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, сообщается на сайте Банка России.

ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам
Фото: ТАССТАСС

"Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие", - говорится в сообщении.

ЦБ захотел ввести ограничения на потребкредиты и микрозаймы

Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья мобилизованных граждан.

"Рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств (мобилизованных граждан - прим. ТАСС), приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", - сообщил ЦБ.

Личный счет,Банк России,
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