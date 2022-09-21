ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, сообщается на сайте Банка России.
"Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие", - говорится в сообщении.
Кроме того, Центробанк рекомендовал банкам приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья мобилизованных граждан.
"Рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств (мобилизованных граждан - прим. ТАСС), приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание", - сообщил ЦБ.