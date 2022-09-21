ЦБ рекомендовал банкам дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, сообщается на сайте Банка России.