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1 час назад

В ЦБ сказали о реструктуризации кредитов мобилизованных

Лера Букина

В Банке России сообщили, что возможность обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан будет у их близких родственников, передает ТАСС.

В ЦБ сказали о реструктуризации кредитов мобилизованных
Фото: ТАССТАСС

Накануне ЦБ дал рекомендацию банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованные в соответствии с указом президента гражданам. Он выступил за разработку специальных программ кредитных каникул и реструктуризации.

Кроме того, регулятор советует не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованным гражданам будет необходимо продолжать платить ипотеку. Однако, по его словам, они смогут это делать «с новой получки, которая будет очень высокая».

Личный счет,Андрей Картаполов,Банк России,Госдума,
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