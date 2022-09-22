В ЦБ сказали о реструктуризации кредитов мобилизованных

В Банке России сообщили, что возможность обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных граждан будет у их близких родственников, передает ТАСС.

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Накануне ЦБ дал рекомендацию банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованные в соответствии с указом президента гражданам. Он выступил за разработку специальных программ кредитных каникул и реструктуризации.

Кроме того, регулятор советует не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.