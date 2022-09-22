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51 минуту назад

Мишустин анонсировал новое пособие для нуждающихся

Мария Иванова

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2023 года в России планируют ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом сообщает ТАСС.

Новое пособие объединит некоторые уже существующие выплаты, в том числе пособия в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты до достижения им трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17.

Также пособие будут назначать нуждающимся беременным женщинам.

В 2021 году в РФ ввели выплату беременным россиянкам, в семьях которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, - выплата составляет около семи тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.

Также с июля прошлого года россияне могут оформить выплату на детей от восьми до 17 лет. Она предназначена для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход, максимум одну машину и не более 24 квадратных метров на человека).

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Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. Размер пособия равен 50 процентам прожиточного минимума (ПМ) для детей в регионе.

С 1 февраля 2022-го единовременное пособие при рождении ребенка в России выросло на 8,4 процента и превысило 20 тысяч рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В прошлом году ее размер составлял 18 886 рублей.

Если оба родителя не работают, единовременное пособие назначается и выплачивается органом социальной защиты по месту жительства.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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