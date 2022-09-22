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34 минуты назад

Стало известно о возможном повышении МРОТ

Илья Родин

Минтруд представил законопроекты об увеличении прожиточного минимума (ПМ) до 14 375 рублей, минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Увеличение ПМ позволит в 2023 году увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что законопроекты были поддержаны на заседании правительства в четверг, 22 сентября. Их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Напомним, что размер ПМ влияет на оценку нуждаемости. Социальные выплаты также рассчитываются на его основе.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен проект об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей. По мнению экспертов, в настоящее время такое резкое повышение невозможно в силу ряда факторов.

Личный счет,Минтруд России,Госдума,
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