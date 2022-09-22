Стало известно о возможном повышении МРОТ

Минтруд представил законопроекты об увеличении прожиточного минимума (ПМ) до 14 375 рублей, минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Увеличение ПМ позволит в 2023 году увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан, уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что законопроекты были поддержаны на заседании правительства в четверг, 22 сентября. Их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Напомним, что размер ПМ влияет на оценку нуждаемости. Социальные выплаты также рассчитываются на его основе.