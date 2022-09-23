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1 час назад

В России увеличат материнский капитал

Lenta.ruиещё 2

В России с 1 февраля 2023 года увеличат материнский капитал на 12,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

В РФ увеличат материнский капитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, выплата за первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго родители получат 779 тысяч. Таким образом, доплата за второго ребенка составит 189 524 рубля.

Ранее депутат Светлана Бессараб допустила расширение действия материнского капитала. Она допустила, что покупка автомобиля станет одним из способов потратить выделенные государством средства. Также депутат отметила, что перечень целей, на которые можно потратить маткапитал может быть расширен.

Личный счет,Светлана Бессараб,
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