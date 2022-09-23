В РФ увеличат материнский капитал

В России с 1 февраля 2023 года увеличат материнский капитал на 12,4 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации агентства, выплата за первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, за второго родители получат 779 тысяч. Таким образом, доплата за второго ребенка составит 189 524 рубля.