В России вырастет маткапитал

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. После индексации он составит 589,5 тыс. рублей на первого ребенка и 779 тыс. рублей на второго, следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Согласно документу, размер маткапитала составит 589 569 рублей на первого ребенка и 779 094 рублей на второго. Доплата на второго составит 189 524 рублей.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января 2023 года средства маткапитала семьи с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года маткапитал выдается в России при рождении первого ребенка.