Обслуживание карт «Мир» в Узбекистане приостановлено

Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard сообщил о приостановке с 23 сентября приема карт платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговых за границей. Соответствующее заявление опубликовали на сайте.
Отмечается, что решение принято по техническим причинам.
«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 мск) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт «Мир» в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — «Мир» за рубежом», — указано в заявлении.
Пресс-служба указывает на то, что кобейджинговые карты Uzcard – «Мир» обслуживаются в прежнем режиме в Узбекистане.
Весной Uzcard объявляла о том, что приостанавливает прием карт «Мир», кроме кобейджинговых, в связи с техническими работами. Прием карт позднее возобновился.
Ранее газета Yeni Şafak сообщила, что американские власти запугивают банки Турции введением санкций в связи с использованием российской платежной системы «Мир».