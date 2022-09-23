Россияне бросились снимать наличные

Объем наличных денег в обращении 22 сентября значительно увеличился. Рост оценивается в 132,1 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику Банка России.

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По словам аналитиков валютного регулятора, лишь 4 марта показатель демонстрировал превышение данного значения (+151,5 млрд рублей).

Уровень, который наблюдался днем ранее, все равно отстает от значений конца февраля. Тогда оборот наличных в России возрос на 1,4 рублей, что стало рекордом.

По словам главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софьи Донец, нынешнее увеличение денежной активности граждан обусловлено объявлением частичной мобилизации в стране. Она прогнозирует рост оборота наличных и в дальнейшем.

«Это, конечно, реакция на новости, но насколько она будет устойчивая, неясно. Уверена, 132,1 млрд рублей — это не исчерпание всего спроса на наличность в такие времена, люди готовятся к ухудшению ситуации», — отметила Донец.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указал на наличие у граждан необходимости в нынешних условиях вывести средства с банковских счетов для вывоза в страны ближайшего зарубежья.