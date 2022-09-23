Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах, позволяющих получить отсрочку военнослужащим, которые принимают участие в военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает заморозку на определенный срок или снижение выплат по кредитам для участников спецоперации. Кроме того в случае гибели мобилизованных граждан РФ его обязанности по кредиту полностью аннулируются и не перейдут членам его семьи.