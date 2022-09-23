Банк России вводит новые требования к страхованию заемщиков

Банк России вводит ряд требований к страхованию заемщиков по кредитным договорам. Изменения вступят в силу с 1 октября, пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Отмечается, что значительное внимание уделено так называемому «ключевому информационному документу» (КИД).

Данные в нем должны быть изложены в простой и доступной форме, уточняется в сообщении. В частности, в КИД должна быть информация об условиях страхования, страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате.

По данным ЦБ, в настоящее время полисы по кредитным продуктам характеризуются сложностью процедуры возмещения и другими негативными особенностями.