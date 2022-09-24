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44 минуты назад

В России спрогнозировали рост зарплат до 80 тысяч рублей

Lenta.ru

В России в 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата может составить 80 028 рублей, спрогнозировали в Министерстве экономического развития РФ. Об этом пишет РБК.

В России спрогнозировали рост зарплат до 80 тысяч рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В 2022 году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в 2023 году — 69 452 рублей, в 2024 году — 74 804 рублей», — отмечает издание.

Также указывается, что в 2025 году этот показатель может составить уже 80 028 рублей.

Также российские власти планируют увеличить прожиточыный минимум для людей пенсионного возраста. В случае, если в 2021 он был равен 10 022 рубля, то к концу текущего уже может вырасти до 11 970 рублей.

При этом к 2025 году эта сумма может достигнуть 13 673 рубля. Также уточняется, что правительство намерено изменить правила расчета прожиточного минимума.

Ранее Министерство финансов России предложило передать пенсионные накопления в собственность граждан. Россияне смогут выбрать, оставлять им деньги под управлением фонда ПФР или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), либо инвестировать самостоятельно, но по четко регламентированным критериям.

Личный счет,Минфин России,Пенсионный фонд РФ,Минэкономразвития,
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