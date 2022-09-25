Россияне отказались от покупок одежды и техники в пользу продуктов

Традиционные распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары.

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Из-за эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, зато чаще ходили за продуктами. Такие данные содержатся в исследовании ресурса «Платформы ОФД», передаёт РБК.

Продажи одежды и обуви заметно упали весной: после ажиотажного спроса в начале года, в апреле и мае снижение покупок в штуках составляло 20-25% по сравнению с предыдущим годом.