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1 час назад

Исследование: граждане РФ отказались от покупок одежды и техники в пользу продуктов

Говорит Москваиещё 1

Традиционные распродажи в августе не помогли поддержать спрос на непродовольственные товары.

Россияне отказались от покупок одежды и техники в пользу продуктов
Фото: ТАССТАСС

Из-за эмоционального фона потребители покупали меньше одежды и техники, зато чаще ходили за продуктами. Такие данные содержатся в исследовании ресурса «Платформы ОФД», передаёт РБК.

Продажи одежды и обуви заметно упали весной: после ажиотажного спроса в начале года, в апреле и мае снижение покупок в штуках составляло 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

Исходя из данных «Платформы ОФД», сегмент, в котором потребители наращивают объём покупок, хоть и стараются покупать товары дешевле — это продуктовые магазины. Размер средней покупки в июне составил 735 руб, а месяцем позже 751 руб.

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