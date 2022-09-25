Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
59 минут назад

Россиянам со сбережениями в долларах дали совет

Lenta.ruиещё 1

Самое главное, о чем нужно помнить россиянам, которые имеют сбережения в долларах — не стоит принимать никаких поспешных решений, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим советом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Россиянам со сбережениями в долларах дали совет
Фото:  Igal Ness / Unsplash Igal Ness / Unsplash

«Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары — прим. «Ленты.ру») лежат — время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет», — высказался он.

Надеяться на то, что курс доллара по отношению к рублю в ближайшее время возрастет, по его словам, точно не стоит. На фоне объявления в России частичной мобилизации он может немножко подняться, но потом вновь вернется на позиции 59-60 рублей за доллар, убежден экономист.

Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

«Пока стоит держать их у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, потому что, во-первых, они не попали под санкции, а, во-вторых, эти страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там все равно доллар остается долларом», — поделился Беляев.

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов допустил, что холдинг может отказаться от торговли долларом, когда у российской экономики исчезнет потребность в конверсии доллар-рубль. Экономист Михаил Беялев в разговоре с «Лентой.ру» счел такой сценарий невероятным.

Личный счет,Михаил Беляев,Сергей Швецов,Московская биржа,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители