Россиянам со сбережениями в долларах дали совет

«Пока стоит держать их у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, потому что, во-первых, они не попали под санкции, а, во-вторых, эти страны имеют достаточно развитые отношения с Соединенными Штатами, и там все равно доллар остается долларом», — поделился Беляев.