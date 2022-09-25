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1 час назад

Около 40% опрошенных жителей ФРГ могут откладывать не более €100 в месяц

ТАСС

Порядка 40% жителей Германии в нынешних условиях могут откладывать не более €100 в месяц. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного поставщиком инновационных услуг Zuhlke, в котором приняли участие около 1 тыс. человек.

Около 40% жителей ФРГ могут откладывать не более €100 в месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, примерно каждый десятый (11%) сообщил, что не сделал никаких накоплений в основном потому, что в конце месяца у него просто не осталось денег. При этом 62% опрошенных отметили, что "хотели бы больше заниматься темой финансовых вложений". В возрастной группе от 18 до 29 лет так сказали 77%.

"Высокая инфляция представляет собой сценарий угрозы, особенно для молодежи. Молодые люди осознают, что им нужно действовать срочно, чтобы позже иметь надежные средства к существованию", - подчеркнул топ-менеджер Zuhlke Ян Филип Кох.

В то же время, как показали результаты опроса, большинство респондентов (54%) целью сбережений назвали финансовую подушку на случай чрезвычайных ситуаций. Отпуск (47%) и пенсионное обеспечение (41%) также находятся в верхней части списка. Еще для 23% жителей ФРГ целью сбережений являются инвестиции в основной капитал.

Газета Bild со ссылкой на прогнозы германской Ассоциации жилищного хозяйства сообщала, что рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется для потребителей в 2022 году более заметным, чем предполагалось ранее. В объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год, а из четырех - €5 тыс.

Личный счет,Филип Кох,
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