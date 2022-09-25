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35 минут назад

La Repubblica: больше половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен

Газета.Ruиещё 1

В Италии 58% итальянцев сократили потребление продуктов питания, так как цены на них сильно выросли. Об этом сообщает газета La Repubblica, ссылаясь на опрос Legacoop-Ipsos.

Больше половины итальянцев стали меньше есть из-за высоких цен
Фото: DepositphotosDepositphotos

27% опрошенных итальянцев заявили, что сократили потребление колбасных изделий, чуть больше четверти (26%) – рыбы. 21% респондентов указали, что стали уменьшать потребление мяса, а 19% - сыров и замороженных продуктов. Среди опрошенных 14% добавили, что стали меньше употреблять фрукты и овощи, а 11% стали реже есть хлеб и макаронные изделия.

Около половины (47%) опрошенных итальянцев заявили, что стали меньше пользоваться духовкой ради экономии, а 31% стали больше есть продуктов, которые можно быстро приготовить.

В конце августа газета Mundo писала, что на фоне подскочившей инфляции испанцы начали приобретать меньше основных продуктов питания и чаще выбирать товары собственных марок торговых сетей. Как обратило внимание издание, инфляция в июле уже превысила 10% и данная ситуация подталкивает испанцев возвращать привычки экономить в супермаркетах.

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