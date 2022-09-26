Россиян предупредили о проблемах с обналичиванием вкладов

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» предупредил россин о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом.

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По словам аналитика, сотрудники банка часто предлагают клиентам менее выгодные условия, пользуясь их низкой финансовой грамотностью клиентов и стремлением заработать повышенный процент.

Так, клиента может сбить с толку рекомендация сотрудника банка по вкладу с более высоким процентом. Переславский отметил, что такой вариант могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств.

Экономист призвал внимательно знакомиться со всеми условиями договора, обращая особое внимание на мелкий шрифт, и уточнять у менеджера, подходит ли выбранный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.