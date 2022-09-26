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50 минут назад

Россиян предупредили о проблемах с обналичиванием вкладов

Lenta.ru

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в беседе с агентством «Прайм» предупредил россин о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом.

Россиян предупредили о проблемах с обналичиванием вкладов
Фото: ТАССТАСС

По словам аналитика, сотрудники банка часто предлагают клиентам менее выгодные условия, пользуясь их низкой финансовой грамотностью клиентов и стремлением заработать повышенный процент.

Так, клиента может сбить с толку рекомендация сотрудника банка по вкладу с более высоким процентом. Переславский отметил, что такой вариант могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств.

Экономист призвал внимательно знакомиться со всеми условиями договора, обращая особое внимание на мелкий шрифт, и уточнять у менеджера, подходит ли выбранный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.

Ранее Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян. Власти по-прежнему ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сокращаться — на 4,2 и 2,7 процента соответственно. Только в 2024 году она вернется к росту (на 3,7 процента).

Личный счет,Николай Переславский,Минэкономразвития,
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