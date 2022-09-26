Альтернатива доллару: в каких валютах стоит хранить сбережения

Власти РФ дали понять, что доллары, евро, а также иена и швейцарский франк теперь являются токсичными для страны валютами. Однако многие все равно делают выбор в их пользу в вопросе хранения сбережений. Портал «Абзац» выяснил, безопасно ли это и какие в настоящее время существуют альтернативные варианты.

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Экономист Евгений Коган считает, что держать валюту недружественных стран на счетах российских банков сейчас рискованно.

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«Что такое валюта вообще? Это валюта вашего банка, которому вы доверили свои деньги, на корреспондентском счету иностранного банка. В случае с долларами – американского. А кто может гарантировать, что эти доллары не будут заблокированы в рамках тех или иных санкций?», — отметил собеседник.

Вместе с тем сейчас банки активно продвигают вклады в китайской валюте. По словам финансового аналитика Андрея Верникова, юань привязан к курсу доллара. Его позиции не могут оставаться сильными, подчеркнул специалист.

Он указал на то, что в Соединенных Штатах

инфляция оценивается более чем в 8%. В Китае, по словам Верникова, тоже будет примерно на этом уровне.

«Экономика Китая и экономика США – два сапога пара, что бы ни говорили», — указал эксперт.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на сингапурский и гонконгский доллары. Отмечается, что их графики стоимости меняются практически синхронно с американской валютой. При этом оплата комиссии российским банкам в данном случае не предусматривается. Есть смысл покупать вышеуказанные валюты, если делается ставка на падение рубля, отмечают эксперты.

Среди других альтернатив доллару – национальная валюта Объединенных Арабских Эмиратов, дирхам, указывают собеседники.