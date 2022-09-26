Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

В России продлен особый порядок трудоустройства

Лера Букина

Временный порядок трудоустройства российских граждан, которые работали в покинувших РФ иностранных компаниях, пролонгировали до конца 2023 года. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

В России продлен особый порядок трудоустройства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в связи с рестрикциями, введенными Западом, многие иностранные организации решили приостановить работу в стране. Отмечается, что весной для их сотрудников установили особый порядок трудоустройства.

Премьер уточнил, что россияне, которые рискуют лишиться рабочего места в связи с остановкой предприятия, могут рассчитывать на временный перевод в другие компании. Для этого предусмотрено письменное согласие человека и получение направления от центра занятости.

Ранее сообщалось, что, по данным сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, многие работодатели вводят новых и молодых сотрудников в должность. Так, в 42% организаций уже внедрили различные программы и практики, которые позволяют сотрудникам адаптироваться.

Практически каждая четвертая компания (23%) сообщила о планах внедрить онбординг, тогда как каждая пятая (18%) уже его внедряет. Отсутствуют программы адаптации новичков у 17% компаний.

Личный счет,Михаил Мишустин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители