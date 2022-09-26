В России продлен особый порядок трудоустройства

Временный порядок трудоустройства российских граждан, которые работали в покинувших РФ иностранных компаниях, пролонгировали до конца 2023 года. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

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По его словам, в связи с рестрикциями, введенными Западом, многие иностранные организации решили приостановить работу в стране. Отмечается, что весной для их сотрудников установили особый порядок трудоустройства.

Премьер уточнил, что россияне, которые рискуют лишиться рабочего места в связи с остановкой предприятия, могут рассчитывать на временный перевод в другие компании. Для этого предусмотрено письменное согласие человека и получение направления от центра занятости.

Ранее сообщалось, что, по данным сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, многие работодатели вводят новых и молодых сотрудников в должность. Так, в 42% организаций уже внедрили различные программы и практики, которые позволяют сотрудникам адаптироваться.