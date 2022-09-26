Получить наличные с валютных счетов стало труднее

Условия по получению наличных денег с валютных счетов и вкладов в РФ изменились в худшую сторону. Об этом сообщают «Известия».

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Теперь банкам необходимо проводить конвертацию в рубли по курсу не ниже официально объявленного Центробанком в этот день при предоставлении денег, которые зачислились на данный счет в период с 9 марта по 9 сентября. Средства, которые зачисляются на валютные счета и вклады с 9 сентября, будут конвертироваться по собственным курсам банков без лимитов.

Кроме того, регулятором был пролонгирован запрет на взимание комиссий с подобных операций.

На фоне корректировок условия банков, связанных с выдачей средств с валютных счетов и вкладов, зачисленных после 9 сентября 2022-го, поменялись. В 13: 00 23 сентября официальные курсы были на отметке в 59, 8 руб./$ и в 58, 9 руб./€.

Однако в ходе попытки снять валюту, зачисленную на счет с 9 сентября, клиент «Альфа-банка» увидит курс обмена 51, 8 руб./$ и 50, 9 руб./€. Что касается комиссии, взятой в банкомате, то она будет на уровне 3% - 5%.

В ВТБ предлагают еще более низкие курсы конвертации валюты в рубли для обналичивания — 54, 1 руб./$, в «Открытии» — 55, 5 руб./$, в Газпромбанке — 57, 3 руб./$, в МКБ — 57, 5 руб./$.