В России снизились цены на одежду

Цены на одежду и обувь, ввезенные в Россию по параллельному импорту, снизились от 7% до 50%. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

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В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что снижение стоимости наблюдается в тех категориях одежды и обуви, «где разрешен свободный импорт».

По данным ведомства, по некоторым категориям потребительских товаров, которые не попали в утвержденный Минпромторгом список, фиксируется повышение цен вплоть до 30% и существенное снижение объемов продаж по сравнению с 2021 годом.