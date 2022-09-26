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38 минут назад

В России снизились цены на одежду

Илья Родин

Цены на одежду и обувь, ввезенные в Россию по параллельному импорту, снизились от 7% до 50%. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

В России снизились цены на одежду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Федеральной антимонопольной службе пояснили, что снижение стоимости наблюдается в тех категориях одежды и обуви, «где разрешен свободный импорт».

По данным ведомства, по некоторым категориям потребительских товаров, которые не попали в утвержденный Минпромторгом список, фиксируется повышение цен вплоть до 30% и существенное снижение объемов продаж по сравнению с 2021 годом.

В ФАС уточнили, что провели встречи с представителями ведущих маркетплейсов. На них было обозначено намерение торговых площадок по внедрению механизмов, направленных на снижение количества попадающих в продажу контрафактных товаров.

Личный счет,ФАС России,Минпромторг,
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