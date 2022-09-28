Власти Германии отказались от планов ввести сбор за газ с потребителей

Власти Германии отказались от планов ввести с 1 октября специальный сбор за газ с потребителей, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Изначально планировалось при помощи сбора помочь концерну Uniper, который столкнулся с трудностями после сокращения поставок газа из России. В итоге правительство ФРГ выкупило 99 процентов акций концерна и взяло его под контроль. После этого министр экономики Роберт Хабек заявил, что планы по введению сбора могут нарушать конституционные нормы.

Правительство Германии с 1 октября планировало взимать с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого должен был составить 2,419 евроцента за киловатт-час. Тогда газ для семьи, состоящей из четырех человек, с ежегодным потреблением 20 тысяч киловатт-час подорожал бы на 480 евро в год без учета НДС. Планировалось взимать такой сбор в течение полутора лет.