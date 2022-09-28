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38 минут назад

Названы продолжившие работать с «Миром» турецкие банки

Lenta.ruиещё 37

В Турции по-прежнему есть банки, которые продолжают работать с картами российской системы «Мир», убедился корреспондент ТАСС.

Названы продолжившие работать с «Миром» турецкие банки
Фото: ТАССТАСС

Агентство назвало конкретные кредитные учреждения — государственные Halkbank и Ziraat bankasi. Еще один государственный VakifBank наличные с «Мира» выдавать перестал: при попытке снять средства он предлагает обратиться в свой банк.

Сотрудники указанных банков утверждают, что никакого распоряжения о приостановке сотрудничества с российской платежной системой не поступало, и рекомендуют ждать официальных разъяснений.

О том, что Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы, ранее сообщал местный телеканал NTV. Ситуация связана с заявлениями США, в середине сентября анонсировавших вторичные санкции против финансовых организаций, работающих с «Миром».

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