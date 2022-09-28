Кому повысят пенсии с 1 октября

Ежегодно 1 октября проводится индексация военных пенсий. Эта дата установлена Законом «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…». Какие еще категории граждан могут ожидать повышения ежемесячных начислений в это же время, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

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Второй месяц осени традиционно привносит в бюджет военных пенсионеров стабильное увеличение. Это все, кто проходил военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, службе судебных приставов.

Как рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, индексация военных пенсий проходит в плановом порядке и привязана к повышению денежного довольствия действующих военнослужащих.

«Такая индексация ежегодно проводится 1 октября. Не стал исключением и этот год — будет повышено денежное довольствие военнослужащих на четыре процента и соответственно будет увеличен и размер выплат военным пенсионерам», — пояснила сенатор.

Как отметила Елена Бибикова, в октябре увеличение идет в процентном соотношении от размера имеющейся пенсии, все рассчитывается индивидуально. «Механизм расчетов сложный, все зависит от увеличения понижающего коэффициента», — отметила парламентарий.

Несколько мер вместо одной

Напомним, в 2022 году до 1 октября военные пенсии были проиндексированы уже дважды. С 1 января — на 8,6 процента, с 1 июня 2022 года размер доплаты увеличивается до 19,5% от назначенной пенсии. Эти дополнительные выплаты были сделаны по поручению президента. В октябре эти меры поддержки военных пенсионеров отменят, а взамен введут несколько других, чтобы в реальном выражении военные пенсии остались на прежнем уровне.

С 1 октября 2022 года доплаты в 19,5% отменяются, но вводится надбавка в размере 15,5% для участников Великой Отечественной войны и членов их семей. Проводится плановая индексация денежного довольствия военнослужащих — согласно Постановлению Правительства № 719, утверждено увеличение на 4%. Увеличивается понижающий коэффициент, используемый при начислении пенсии военным, — с 74,00 до 85,47 (0,8547/0,74=1,155, т.е. на 15,5%).

В итоге суммарное увеличение сохранится на прежнем уровне: 4%+15,5%=19,5%

Понижающий коэффициент стремится вверх

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по старым нормам пенсия для военных исчислялась в размере ста процентов от тех зарплат, которые они получали во время службы в силовом ведомстве. В 2012 году был введен понижающий коэффициент (ПК) при расчете пенсионного обеспечения военным пенсионерам. В то время эта цифра равнялась 54 процентам денежного довольствия действующих военнослужащих.

Со временем понижающий коэффициент стал постепенно увеличиваться. И, чтобы сохранить динамику повышения, министерством финансов было принято решение с 1 октября 2022 года увеличить ПК с 74 до 85,5 процента.

«Таким образом, у нас в этом году по сравнению с декабрем 2021 года военные пенсии увеличатся в общей сложности на 19,5 процента. При ожидаемой инфляции в 12-14 процентов», — отметил Картаполов.

По словам парламентария, работа над методиками расчета продолжится — в частности, в планах у Комитета по обороне вовсе отказаться от понижающего коэффициента и привести военные пенсии в соответствие с доходами действующих силовиков.