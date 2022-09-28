«Известия»: в РФ выросли цены на товары для мобилизованных

В России выросли цены на ряд товаров для мобилизованных. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов и других представителей рынка. В Госдуме потребовали ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения стоимость подобной продукции.

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«Жалобы поступают регулярно после 21 сентября. Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляции есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики», — отметил депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин, передают «Известия». депутат законодательного собрания Иркутской области Артем Лобков отметил, что необходима помощь федеральных властей в решении вопроса.

Так, например, согласно данным международного маркетплейса Wildberries, комплекс флисового белья стоит сейчас порядка 2,7 тысяч рублей, хотя неделей ранее стоимость не превышала 1,1 тысяч. Также подорожали мужские носки и продукция с шерстью мериноса. При этом отмечается снижение цен на батарейки и грелки.