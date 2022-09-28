С какими деньгами и планами отправляются россияне в соседние страны?

В Грузию из России с 17 по 26 сентября въехало около 78 тысяч россиян. Это статистика МВД Грузии. Казахстан отчитался о том, что с 21 сентября в страну въехало около 98 тысяч россиян. Большая часть приехавших не задерживается в этих странах и отправляется куда-то еще. Но многие остаются. Армения и другие приграничные государства точной статистики пока не дают, но наплыв фиксируется и там.

Фото: Стрингер/ТАСС Стрингер/ТАСС

Опрошенные Business FM граждане едут с наличкой в разных валютах, с картами «Мир» и с планами открыть счета в местных банках. Ситуации у всех разные. Так, дети одной из собеседниц радиостанции отправились в Узбекистан, имея совершенно разные вводные:

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«У дочери с мужем поездка была запланирована заранее, она связана с его работой, поэтому они просто полетели тем рейсом, на который билеты были куплены еще два или три месяца назад. В зависимости от ситуации они будут принимать решение о том, возвращаться, оставаться или переезжать куда-то еще. Супруг дочери по работе получает зарплату, деньги на проживание точно буду, плюс они с собой взяли небольшую сумму в долларах — может, одну или две тысячи долларов. Сын уехал пока на некоторое время, предположительно, на две-три недели, поэтому тоже не взял с собой большие деньги. Но мы проконсультировались с друзьями, которые живут в Узбекистане уже несколько месяцев, они объяснили, что открыть карточку легко можно, будучи иностранным гражданином, и между Россией и Узбекистаном проходят платежи. Единственное, я не уточняла, каким образом, но это несложная процедура».

Не факт, что молодой человек задержится в этой стране. А вот Варвара из Москвы планирует какое-то время жить в Алма-Ате. На первое время есть доллары, евро и немного рублей:

«С собой есть карта «Мир» от Сбербанка, но мы ее не проверяли, потому что не было необходимости. Наши друзья сняли [деньги] через карту «Мир» от ВТБ, потому что здесь банк работает без проблем — в случае с российскими картами только на снятие. Как мы посчитали, без дохода нам должно хватить денег на два-три месяца. Но поскольку в Казахстане очень сильно взлетели цены на аренду, передвижение, возможно, время, на которое хватит этих запасов, скорректируется. Про планы, если честно, говорить не очень хочется, потому что в прошлый понедельник мы никуда не собирались уезжать».

При этом собеседникам Business FM, переехавшим в Казахстан, удалось сохранить возможность получать доход из России, работая удаленно: муж занят в IT и финансах, Варвара — пиарщик.

В Армении карты «Мир» по-прежнему работают. Во всех банках, кроме одного, говорят местные журналисты. Они же утверждают, что вторая волна гораздо мощнее первой и создается ощущение, что у каждого, кто прибывает в Армению, теперь уже есть тот, кто приехал сюда раньше. В Ереване и других городах гостей может ждать разве что проблема с работой, отмечают собеседники радиостанции.

Если деньги есть откуда брать, получать их без проблем можно и в Грузии, утверждает финансовый журналист, автор телеграм-канала Moneyhack Александра Краснова:

Александра Краснова, финансовый журналист, автор телеграм-канала Moneyhack: «Даже когда вы пересекаете сухопутную границу, с грузинской стороны есть обменник, где сразу же можно обменять рубли на лари. Курс, конечно, не очень выгодный, но для каких-то первых трат, пока не разберетесь, подойдет. Также в Грузии работают платежные системы «Золотая корона» и «Юнистрим», то есть вы можете получать переводы из другой страны, вам выдадут деньги в лари, долларах или евро. И третий вариант — договориться с кем-то, может, с родственниками, с друзьями, которые уже находятся за границей, но им нужны рубли, например, для того, чтобы платить ипотеку или отправлять деньги маме или поддерживать семью — и переводить с российской карты своим друзьям деньги в рублях, а они вам в Грузии будут выдавать в валюте. Четвертый вариант — постараться оформить карту в грузинском банке».

В центре Тбилиси у офисов «Юнистрима» Александра видит очереди, а в McDonald’s наличкой расплачиваются исключительно русскоговорящие. А у кого-то, судя по всему, в обозримом будущем не будет проблем ни с очередями, ни с наличными. Айрат, улетевший в Турцию, на вопрос, на какой срок ему хватит имеющихся на руках средств, ответил: если вообще ничего не делать, им с девушкой денег хватит года на два. Но ничего не делать он не собирается:

— Счета пока не блокировали, я не думаю, что будут блокировать. Я военнообязанный, но мне не приходила повестка. Я не думаю, что на меня подадут заявление, чтобы мне закрыли счета. Это слишком муторное занятие для них будет. Пока не собирался переводить все деньги сюда, деньги будут храниться на российских счетах. Но здесь уже начинаю себе почву готовить — открывать карты, переводить сюда деньги и бизнес, которым я занимаюсь в России. Это товарный бизнес в интернете, надо его как-то продолжать здесь. Покатаюсь по разным странам, планировал зимовать в Азии, может, полечу в сторону Бали. Посмотрю, как там, много друзей там живет. Уже потом решу, наверное, где все-таки буду останавливаться, если вдруг ситуация не изменится в России.

— А если она изменится, планируете вернуться?

— Если я буду понимать, что для меня там комфортно, я без опаски могу выйти, меня ни к чему не привлекут, то вернусь. Я люблю Россию, но себя я чуть больше люблю, поэтому я пока уехал из страны.