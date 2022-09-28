Названы риски хранения сбережений в виде наличных

Сейчас достаточно рискованно полностью обналичивать сбережения, то есть отказываться от банковского вклада. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Он указал на увеличение спроса на наличные в России в текущий период. Эксперт отметил, что каждый для себя сам должен решать, что делать с собственными деньгами. Однако следует помнить о наличии гарантии по вкладам от государства на 1,4 млн, подчеркнул собеседник.

«С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации», — отметил Мехтиев.

Он считает рискованным хранение большой суммы наличных из-за возможного обесценивания накоплений на фоне инфляции. Кроме того, эксперт считает, что компенсировать подобные потери без процентных вкладов весьма проблематично.

Мехтиев считает, что угроза появляется в случае отсутствия сейфа в доме. По его словам, деньги, которые находятся «в доступе», искушают. Контролировать расходы нужно каждому, подытожил Мехтиев.