Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
50 минут назад

Названы риски хранения сбережений в виде наличных

Лера Букина

Сейчас достаточно рискованно полностью обналичивать сбережения, то есть отказываться от банковского вклада. Об этом в интервью радио Sputnik заявил заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Названы риски хранения сбережений в виде наличных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал на увеличение спроса на наличные в России в текущий период. Эксперт отметил, что каждый для себя сам должен решать, что делать с собственными деньгами. Однако следует помнить о наличии гарантии по вкладам от государства на 1,4 млн, подчеркнул собеседник.

«С 2004 года это правило работает безостановочно и безошибочно вне зависимости от ситуации», — отметил Мехтиев.

Он считает рискованным хранение большой суммы наличных из-за возможного обесценивания накоплений на фоне инфляции. Кроме того, эксперт считает, что компенсировать подобные потери без процентных вкладов весьма проблематично.

Мехтиев считает, что угроза появляется в случае отсутствия сейфа в доме. По его словам, деньги, которые находятся «в доступе», искушают. Контролировать расходы нужно каждому, подытожил Мехтиев.

Ранее экономист Евгений Коган заявил, что держать валюту недружественных стран на счетах российских банков сейчас рискованно.

Личный счет,Эльман Мехтиев,Евгений Коган,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители