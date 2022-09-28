ЦБ оценил возможность смягчения лимитов на снятие валюты

Речи о корректировки лимитов по снятию валютных средств со счетов на территории РФ не идет в связи с введенными ограничениями на ввоз в страну банкнот других государств. С таким заявлением выступил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на банковском форуме «Казначейство», передает агентство «Прайм».
«Изменение лимитов по снятию невозможно», — подчеркнул он.
Продление этого лимита после 9 сентября было показательной ситуацией, указал Заботкин.
Напомним, что в России весной ввели временный порядок операций с наличной валютой. Все деньги граждан на валютных счетах или вкладах сохранились. Кроме того, они учтены в валюте вклада. Снятие наличной валюты доступно в размере до 10 тысяч долларов США или на аналогичную сумму в европейской валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу Банка России на день выдачи. Центробанк летом продлил действие режима, который раньше был установлен до 9 сентября. В стране продолжают действовать ограничения на покупку иностранной валюты — до 9 марта 2023 года.
По словам Заботкина, регулятор собирается прилагать усилия для долгосрочного укрепления российской валюты во всех сбережениях и расчетах.
Ранее сообщалось, что, по данным регулятора, объем наличных денег в обращении за 23 сентября вырос на 114,2 млрд руб.