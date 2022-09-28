ЦБ оценил возможность смягчения лимитов на снятие валюты

Речи о корректировки лимитов по снятию валютных средств со счетов на территории РФ не идет в связи с введенными ограничениями на ввоз в страну банкнот других государств. С таким заявлением выступил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе выступления на банковском форуме «Казначейство», передает агентство «Прайм».

Напомним, что в России весной ввели временный порядок операций с наличной валютой. Все деньги граждан на валютных счетах или вкладах сохранились. Кроме того, они учтены в валюте вклада. Снятие наличной валюты доступно в размере до 10 тысяч долларов США или на аналогичную сумму в европейской валюте, а остальные средства — в рублях по официальному курсу Банка России на день выдачи. Центробанк летом продлил действие режима, который раньше был установлен до 9 сентября. В стране продолжают действовать ограничения на покупку иностранной валюты — до 9 марта 2023 года.