ЦБ выявил новую уловку банков

Банки начали активно использовать новый прием в ходе дистанционного обслуживания. На это обратил внимание Банк России, передают «Известия».

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Замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Сергей Колганов рассказал, как выглядит такая схема. Клиент приступает к заполнению заявки на потребительский кредит. После онлайн информации о дополнительных услугах отображается кнопка «Далее». В случае ее нажатия человек автоматически соглашается с условием по услуге.

Отмечается, что такой маневр противоречит российскому законодательству. По словам Колганова, от потребителя требуется выражение волеизъявления. Это предполагает ознакомление с содержанием той или иной услуги.

Собеседник отметил, что с такими действиями Центробанк будет бороться.