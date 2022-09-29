ЦБ выявил новую уловку банков

Банки начали активно использовать новый прием в ходе дистанционного обслуживания. На это обратил внимание Банк России, передают «Известия».
Замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Сергей Колганов рассказал, как выглядит такая схема. Клиент приступает к заполнению заявки на потребительский кредит. После онлайн информации о дополнительных услугах отображается кнопка «Далее». В случае ее нажатия человек автоматически соглашается с условием по услуге.
Отмечается, что такой маневр противоречит российскому законодательству. По словам Колганова, от потребителя требуется выражение волеизъявления. Это предполагает ознакомление с содержанием той или иной услуги.
Собеседник отметил, что с такими действиями Центробанк будет бороться.
Ранее в «АБ Адвокаты: Голенев и партнеры» рассказали, что россияне могут попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности. В частности, там советуют внимательно изучать договор. При наличии возможности целесообразно проконсультироваться с адвокатом, рекомендуют специалисты.