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1 час назад

Государственный банк Турции приостановил обслуживание карт «Мир»

Лера Букина

Обслуживание карт российской платежной системы «Мир приостановлено в Турции государственным банком страны Ziraat Bankasi. С таким заявлением выступил генеральный директор банка, пишет Reuters, передает ТАСС.

Государственный банк Турции приостановил обслуживание карт «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источника, сообщило, что несколько турецких государственных банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

Как сообщила сегодня газета Aydınlık, на улицы Антальи вышли граждане, которые выразили недовольство решением банков Турции прекратить использование российской платежной системы «Мир». Участники протеста уличили кредитные организации в проявлении слабости в условиях давления со стороны западных стран.

В Российско-турецком деловом совете (РТДС) допустили создание в Турции нового банка или центра расчетов для взаимодействия с картами российской платежной системы «Мир».

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