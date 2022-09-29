Государственный банк Турции приостановил обслуживание карт «Мир»

Обслуживание карт российской платежной системы «Мир приостановлено в Турции государственным банком страны Ziraat Bankasi. С таким заявлением выступил генеральный директор банка, пишет Reuters, передает ТАСС.

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Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источника, сообщило, что несколько турецких государственных банков приняли решение о прекращении использования системы «Мир». Речь идет о Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank.

Как сообщила сегодня газета Aydınlık, на улицы Антальи вышли граждане, которые выразили недовольство решением банков Турции прекратить использование российской платежной системы «Мир». Участники протеста уличили кредитные организации в проявлении слабости в условиях давления со стороны западных стран.