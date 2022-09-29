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1 час назад

В Турции нашли альтернативу системе «Мир»

Елена Прошина

Туристические организации Турции в качестве альтернативы системе «Мир» разрабатывают «билетную карту» для российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

Как уточняется, туристические организации работают над системой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций.

«Туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту. Они смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами здесь, с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения», - сообщает издание.

Ранее ряд турецких частных и государственных банков прекратили обслуживать карты российской системы «Мир». В четверг на улицы Антальи вышли жители, протестующие против решений банков о прекращении использования карт «Мир». Участники акции считают, что кредитные организации проявляют слабость в условиях давления со стороны западных стран.

Турки вышли на улицы из-за отказа банков от системы «Мир»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, банки Турции перестали использовать российскую платежную систему из-за давления со стороны американских властей.

Личный счет,Дмитрий Песков,
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