«Туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту. Они смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами здесь, с помощью билетных карт в рестораны, торговые и развлекательные заведения», - сообщает издание.