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1 час назад

Кредиты погибших в ходе спецоперации аннулируют

News.ru

Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей, сообщает созданный правительством портал «Объясняем.рф». Особо отмечается, что это будет сделано за счет банков.

Кредиты погибших в ходе спецоперации аннулируют
Фото: ТАССТАСС

Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков, — сообщили на портале.

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о кредитной амнистии для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, прорабатывается на правительственном уровне.

Личный счет,Дмитрий Песков,Банк России,
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