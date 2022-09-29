Кредиты погибших в ходе спецоперации аннулируют

Кредиты заемщиков, погибших в боевых действиях или ставших инвалидами первой группы, будут аннулированы, в том числе и для членов их семей, сообщает созданный правительством портал «Объясняем.рф». Особо отмечается, что это будет сделано за счет банков.

Фото: ТАСС ТАСС

Если заемщик погиб или получил инвалидность I группы, то кредит аннулируют, — в том числе и для членов его семьи. Минфин пояснил, что происходить это будет за счет банков, — сообщили на портале.

Ранее Банк России рекомендовал финансовым организациям разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации задолженностей для мобилизованных граждан. Кроме того, предложено не начислять по договорам штрафы и пени, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченных долгов, а также не выселять из ипотечного жилья.