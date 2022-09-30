Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Пособие при рождении ребенка увеличат

Лера Букина

Минтруд сообщил об увеличении в предстоящем году единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Пособие при рождении ребенка увеличат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В случае с рождением ребенка с 1 февраля 2023 года выплата будет проиндексирована на 12,4%. Так, она вырастет с 20472 рублей до 23 011 рублей.

Претендовать на такую помощь могут все семьи независимо от доходов. Вместе с тем комплексная оценка нуждаемости не предусматривается. Минтруд добавил, что для работающих родителей пособие назначат проактивно. Следовательно, заявление подавать не придется. У безработных родителей есть возможность оформить пособие до конца 2022 года — в ПФР, а с 2023 года — в Социальном фонде России, указывает ведомство. Россияне могут обратиться за такой помощью в течение полугода после того, как родился ребенок.

Также сообщается, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году возрастет с 31 282 рублей до 33 281 рублей, минимальный — с 7 677 рублей до 8 629 рублей.

«Размер пособия составляет 40% среднего заработка работника за предыдущие 2 года (но не выше величины, с которой выплачивались страховые взносы в предыдущие 2 года)», - подчеркивает Минтруд.

Подача заявления предусмотрена до 2-летия ребенка. Отмечается, что средства будут получены за весь период отпуска по уходу вне зависимости от даты подачи заявления.

Ранее сообщалось, что в России был внесен в Госдуму законопроект об установке с 1 января 2023 года универсального пособия на ребенка до 17 лет и беременным женщинам.

Личный счет,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители