Пособие при рождении ребенка увеличат

Минтруд сообщил об увеличении в предстоящем году единовременного пособия при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

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В случае с рождением ребенка с 1 февраля 2023 года выплата будет проиндексирована на 12,4%. Так, она вырастет с 20472 рублей до 23 011 рублей.

Претендовать на такую помощь могут все семьи независимо от доходов. Вместе с тем комплексная оценка нуждаемости не предусматривается. Минтруд добавил, что для работающих родителей пособие назначат проактивно. Следовательно, заявление подавать не придется. У безработных родителей есть возможность оформить пособие до конца 2022 года — в ПФР, а с 2023 года — в Социальном фонде России, указывает ведомство. Россияне могут обратиться за такой помощью в течение полугода после того, как родился ребенок.

Также сообщается, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году возрастет с 31 282 рублей до 33 281 рублей, минимальный — с 7 677 рублей до 8 629 рублей.

«Размер пособия составляет 40% среднего заработка работника за предыдущие 2 года (но не выше величины, с которой выплачивались страховые взносы в предыдущие 2 года)», - подчеркивает Минтруд.

Подача заявления предусмотрена до 2-летия ребенка. Отмечается, что средства будут получены за весь период отпуска по уходу вне зависимости от даты подачи заявления.