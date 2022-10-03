В платежки ЖКХ предложили добавить новую строку

В платежные квитанции за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) предложили добавить нормативы тарифов для «умного дома». Новую строку в счетах должны получить жильцы зданий, где подобные системы установлены девелопером на этапе строительства, пишут «Известия».

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Автором инициативы выступили Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) — соответствующее обращение они направили в Минстрой, Минпромторг и Минцифры. В документе отмечается, что стандарты для услуги умного дома должны определить на законодательном уровне.

Руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик уточнил, что без собраний собственников расходы на обслуживание умных систем в домах добавить к плате за коммуналку невозможно.

«Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание умных систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца», — пояснил специалист.

Однако Холопик отметил, что зачастую невозможно собирать кворум для общего собрания — в таких случаях приходится демонтировать полезные умные системы. Будет логичным, если закон разрешит автоматически делать надбавку к тарифу для умных домов в зависимости от их класса — при этом жильцов нужно информировать о повышенном тарифе на стадии покупки квартиры, считает эксперт.

По данным «Известий», в Минцифры уже рассмотрели инициативу и ответили РЗ.РФ и НОЗА, что ведомство поддерживает дальнейшую проработку предложений.