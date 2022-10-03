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1 час назад

В Финляндии отказались обслуживать карты UnionPay из-за россиян

Лера Букина

Финская сеть Nosto с 3 октября больше не принимает карты китайской UnionPay. Об этом заявил представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо, передает агентство «Прайм».

Данный шаг обусловлен высоким спросом на наличные деньги со стороны российских граждан.

«С понедельника, 3 октября, работа китайских карт в финских банкоматах Nosto будет остановлена», — отметил Лепо.

Примечательно, что Nosto являлась единственной сетью, которая сотрудничала с китайской платежной системой в Финляндии. UnionPay начала работать с ней два года назад.

По словам Лепо, россияне массово снимали денежные средства в банкоматах на восточной границе Финляндии. Также он уточнил, что суммы порой были подозрительно большими – это, по словам Лепо, наводит на мысль, что средства снимались не частными туристами. Пресс-секретарь подчеркнул, что пополнять банкоматы не всегда представлялась возможность.

ЦБ изменит процедуры по установке курсов валют

В начале сентября сообщалось, что китайская платежная система UnionPay приняла решение ограничить работу с банками-эквайерами из России, попавшими в санкционные списки Запада.

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