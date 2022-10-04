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49 минут назад

В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных

Газета.Ruиещё 9

Замглавы Минтруда России Ольга Баталина заявила, что кредитные каникулы для участников специальной военной операции предоставляются на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней. Об этом она сообщила в ходе брифинга в правительстве, передает РИА «Новости».

В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Каникулы предоставляются по заявлению гражданина на весь период мобилизации или службы по контракту плюс 30 дней после окончания службы», — сказала Баталина.

Также она уточнила, что если после мобилизации гражданин проходит лечение в госпитале, то весь срок лечения также войдет в период кредитных каникул.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных. Он предполагает приостановку выплаты кредитов или уменьшение платежей на время службы, а также прекращение обязательств в случае гибели военнослужащего.

Совет Федерации 4 октября рассмотрит законы о кредитных каникулах и трудовых гарантиях граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день.

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