Пенсионерам объявили о новых выплатах с 1 января

В следующем году в России увеличат размер минимальной пенсии. Сколько будут получать российские пенсионеры с 1 января 2023 года, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

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«Актуальный прожиточный минимум пенсионеров, который сейчас составляет 10 882 рубля на федеральном уровне, проиндексируют на 3 %», – заявил Власов.

Изменения вступят в силу 1 января 2023 года. С этого времени минимальный размер пенсии в России вырастет до 11 208 рублей. При этом в регионах ПМ пенсионеров также будет увеличен в соответствии с региональными показателями.

Так, в Москве сейчас минимальная пенсия составляет около 21 тыс. рублей, в Московской области – порядка 17 тыс. рублей. Если размер пенсии пенсионера не дотягивает до этого уровня, ему назначат социальную доплату. Доплаты в новом размере пенсионеры начнут получать с января следующего года, передает Primpress.