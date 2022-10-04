Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
4 часа назад

Пенсионерам объявили о новых выплатах с 1 января

РИА "ФедералПресс"иещё 2

В следующем году в России увеличат размер минимальной пенсии. Сколько будут получать российские пенсионеры с 1 января 2023 года, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам объявили о новых выплатах с 1 января
Фото: ТАССТАСС

«Актуальный прожиточный минимум пенсионеров, который сейчас составляет 10 882 рубля на федеральном уровне, проиндексируют на 3 %», – заявил Власов.

Изменения вступят в силу 1 января 2023 года. С этого времени минимальный размер пенсии в России вырастет до 11 208 рублей. При этом в регионах ПМ пенсионеров также будет увеличен в соответствии с региональными показателями.

Так, в Москве сейчас минимальная пенсия составляет около 21 тыс. рублей, в Московской области – порядка 17 тыс. рублей. Если размер пенсии пенсионера не дотягивает до этого уровня, ему назначат социальную доплату. Доплаты в новом размере пенсионеры начнут получать с января следующего года, передает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 января на 4,8 %.

Личный счет,Сергей Власов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители