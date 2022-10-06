Мобилизованным россиянам объяснили правила уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила правила уплаты налогов для мобилизованных россиян. Соответствующие комментарии за подписью замглавы ФНС Андрея Бударина направлены письмом в территориальные органы.

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Так, призванные на военную службу граждане не освобождаются от уплаты налогов, а предприниматели — от страховых взносов за работников, они также должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Сделать это можно через уполномоченных лиц, для этого необходимо оформить доверенность через командира военного подразделения, который имеет право ее заверить вместо нотариуса согласно статьи 185.1 Гражданского кодекса, и направить ее по почте.

За физическое лицо или самозанятого гражданина уплатить налоги, например, транспортный или на имущество, может любой человек, например, родственники или друзья, по номеру ИНН мобилизованного.