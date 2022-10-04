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1 час назад

ЦБ посоветовал мобилизованным подтверждать свой статус в банке

Елена Прошина

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам следует сразу подтвердить этот факт документом при обращении за кредитными каникулами. Об этом сообщает Прайм.

ЦБ дал совет мобилизованным россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Лучше сразу приложить к своему обращению за каникулами документ, который подтверждает факт мобилизации или другие случаи, установленные законом (контрактная служба и так далее). Его можно направить тем способом, который указан в договоре с кредитором – по обычной или электронной почте, например», – рассказал Мамута.

Он также добавил, что если подтверждающий документ не предоставить, банк или микрофинансовая организация может самостоятельно запросить его у Минобороны.

Стоимость кредита начнут рассчитывать по-новому

Кроме того, кредитор должен будет направить клиенту подтверждение о каникулах (или пояснение о причине отказа) в срок, который указан в законе. Мамута уточняет, что если военнослужащий не получил ответа от банка в течение 15 дней, то он может считать, что каникулы начались прямо со дня направления обращения.

«Дополнительной переплаты за пользование кредитными каникулами по ипотеке не возникает – график платежей просто сдвигается на срок каникул… По потребкредитам порядок немного другой – в период каникул начисляется льготный процент, он составит 2/3 среднерыночной стоимости соответствующего вида кредита на дату обращения за каникулами. В обоих случаях заемщику будет оказана весомая поддержка», – пояснил он.

Ранее Центробанк разъяснил, на каких условиях будут предоставляться кредитные каникулы для мобилизованных граждан.

Личный счет,Михаил Мамута,Банк России,
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